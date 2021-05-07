24-летний бывший атошник Андрей Пекельный, которого обвиняют в умышленном убийстве 23-летнего парня, рассказал подробности трагедии. Он заявил, что взял нож, чтобы напугать компанию из пяти нападавших, которые пришли на разборки к нему во двор в селе Глещава. При этом одного из них экс-атошник смертельно ранил - Владимира Воробца похоронили 4 мая.

Об этом Андрей Пекельный рассказал изданию Zaxid.net.

Он заявил, что на дискотеке его толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это он сделал замечание - что "здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". Парень в ответ набросился на Пекельного с кулаками. После этого началась драка.

По словам Пекельного, он начал убегать, чтобы избежать конфликта, и заметил, что его преследуют пятеро неизвестных, среди них - и парень с дискотеки, который позже смертельно был ранен. По словам обвиняемого, они намеренно бежали за ним, потому что не местные и не знали, где он живет.

Далее пятеро молодых ребят забежали во двор, начали бить руками по окнам и стенам, а позже сорвали дверную ручку. В доме, кроме Пекельного, была еще его мама. Как рассказал обвиняемый, она страдает психологическими расстройствами и имеет инвалидность. По словам Пекельного, она очень испугалась и начала кричать.

Поэтому он решил выйти из дома и прогнать нападавших. С собой Пекельный взял нож, чтобы напугать.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир (Воробец - Ред.) снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, умер человек", - заявил Пекельный.

Напомним, инцидент произошел около полуночи в воскресенье, 2 мая. Правоохранители заявили, что подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. 24-летнему мужчине объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.

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