По состоянию на утро пятницы, 7 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 404 человека.

Напомним, что 6 мая, в стране было выявлено всего 6 038 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки возросло на 2 366 человек. Умерли за отчетные сутки 379 человек (с начала эпидемии 45 830 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 19 453 человека (с начала эпидемии - 1 731 162 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 353 ребенка и 185 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (991 человек), Днепропетровской области (622), Донецкой области (571) и Запорожской области (494).

В Киеве выявлено 611 случаев.

Ранее мы сообщали, что Степанов рассказал, когда Украина получит партию вакцины NovaVax и где застрял препарат CoviShield.