Ковидный маховик снова раскручивается. Новых зараженных в Украине за сутки стало больше на 8 404 человека
По состоянию на утро пятницы, 7 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 404 человека.
Напомним, что 6 мая, в стране было выявлено всего 6 038 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки возросло на 2 366 человек. Умерли за отчетные сутки 379 человек (с начала эпидемии 45 830 пациентов).
О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.
Выздоровели за последние сутки 19 453 человека (с начала эпидемии - 1 731 162 человека - Ред.).
Среди новых зараженных 353 ребенка и 185 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (991 человек), Днепропетровской области (622), Донецкой области (571) и Запорожской области (494).
В Киеве выявлено 611 случаев.
Ранее мы сообщали, что Степанов рассказал, когда Украина получит партию вакцины NovaVax и где застрял препарат CoviShield.