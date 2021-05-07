Вчера, 6 мая, глава Минздрава Украины Максим Степанов провел переговоры с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалом, на которых была достигнута договоренность о поставках в Украину вакцин NovaVax и AstraZeneca / CoviShield.

ОГб этом Максим Степанов сообщил в сети.

"Состоялась плодотворная встреча с Сайрусом Пунавалом - владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире, в частности вакцин против COVID-19 - NovaVax и AstraZeneca / CoviShield.

Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалом возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин - с 2 до 4 млн доз.

По очередным поставкам AstraZeneca / CoviShield... Хочу напомнить, что согласно нашему контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на экспорт. В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплачены, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания", - написал Максим Степанов.

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