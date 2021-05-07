В команде хозяина Белого дома зреет первая громкая отставка. Джен Псаки, пресс-секретарь президента Джо Байдена, публично заявила о том, что примерно через год оставит свой пост. По словам Псаки, именно на такой срок она и договаривалась с командой Байдена перед своим назначением.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", - заявила Джен Псаки.

Напомним, что Джен Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой".

Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.



Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Беларуси и традиционное "мне нужно уточнить этот вопрос в офисе".

Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен уже подвел первые итоги своего визита в Украину.