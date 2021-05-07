Вчера, 6 мая, глава Госдепа США Энтони Блинкен завершил официальный визит в Киев и покинул страну. И практически сразу он подвел короткий итог своих встреч и переговоров с высшими официальными лицами Украины.

Госсекретарь в своем Twitter сообщил о "продуктивном времяпрепровождении" и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал Энтони Блинкен.

Напомним, что в Киеве, госсекретарь США так же встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, депутатами Верховной Рады и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В своих выступлениях он также не исключил, что США могут оказать дополнительную военную помощь Украине. По его словам, Пентагон является "главным партнером Украины", поэтому США активно изучают, какие вооружения могут предоставить Украине.

Напомним, что "Страна" в материале "Противостояние чужого и хищника" проанализировала визит госсекретаря США в Украину.