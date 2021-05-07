В США произошла очередная школьная драма с массовой стрельбой. Здесь, в городе Ригби (штат Айдахо - Ред.) шестиклассница открыла огонь в стенах школы, ранив при этом трех человек.

Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, девочка пронесла в школу пистолет в своем рюкзаке. В результате стрельбы двое учеников и один взрослый получили ранения. Сначала юная киллер выстрелила в своих однокашников - парня и девушку, а затем вышла на улицу и выстрелила в мужчину. Молодые люди сейчас находятся в больнице в довольно серьезном состоянии. Им может понадобится оперативное вмешательство хирургов.

Взрослый мужчина был легко ранен и уже вышел из госпиталя.

Шестиклассницу с пистолетом в прямом смысле слова разоружила учительница, которая и удерживала девочку до прибытия полиции.

"На данный момент у нас нет большого количества подробностей о том, почему это произошло, идет расследование", - рассказал шериф округа Стив Андерсон.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Колорадо, погибли 10 человек.