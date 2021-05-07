В Черновцах экипаж патрульной полиции вернул родителям маленького потерявшегося мальчика.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сказано в посте, 5 мая, патрулируя на улице Русской, полицейские заметили маленького мальчика не больше пяти лет без сопровождения взрослых. Инспекторы сразу же остановились и подошли к ребенку.

Расспросив малыша, правоохранители выяснили, что пока отец отвлекся, 4-летний путешественник незаметно вышел на улицу и потерялся. Полицейские оперативно разыскали отца ребенка и передали целого и невредимого мальчика счастливым родителям.

"Эта история имеет счастливый конец, однако, уважаемые родители и опекуны, чтобы в дальнейшем избежать подобных неприятных ситуаций, внимательно следите за своими детьми. Изучите с ними необходимую персональную информацию: полное имя, возраст, домашний адрес, имена родителей и номера их мобильных телефонов, научите ребенка, как вести себя в подобных ситуациях", - призвали в полиции.

Ранее "Страна" рассказывала о происшествии в Одессе, где на детской площадке пьяные избили ребенка и копа, который за него вступился.

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