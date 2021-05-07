Подделка "ковидных" сертификатов, которые вскоре могут запустить в Украине, будет почти невозможна. Данные в них будут браться из центральной базы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" в четверг, 6 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сообщается, что выдаваемые в Украине сертификаты постараются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.

"Все данные будут полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина.(...) Они полностью защищены, потому что все это будет содержаться в электронном виде. Если надо будет распечатать, будет сгенерирован QR-код, в котором будут зашифрованы все эти данные", – заявил министр.

На уточняющий вопрос ведущей, можно ли будет подделать такие сертфикаты, Степанов ответил: "Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты – что это будет почти невозможно".

"Наверное, подделать QR-код возможно, но последствия этой подделки... Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен этими данными, в том числе с европейскими нашими коллегами", – сказал он.

Как сообщала "Страна", в Греции открыли границу для привитых российским "Спутником" туристов.

Напомним, что осенью 2020 года пресс-служба посольства США фактически запретила Украине централизованно прививаться российской вакциной "Спутник V".