Американская социальная сеть Facebook подготовила отчет за апрель 2021 года о спланированном продвижении дезинформации (СПД). В разделе документа, посвященном Украине, говорится, что с помощью ФБР были закрыты сотни ботоферм, связанных с партией "Слуга народа".

Довольно объемный отчет обнародован 6 мая.

В нем сказано, что компания удалила 105 учетных записей в Facebook, 24 страницы и пять учетных записей в Instagram за нарушение политики в отношении СПД.

Удаленные страницы составляли сеть. Некоторые ее сегменты были обнаружены и отключены автоматизированными системами.

Cтраницы маскировались под новостные, многие со временем меняли названия и часто не только размещали собственный контент, но и делились сообщениями с аккаунтов СМИ.

В Facebook отметили, что эта сеть сама удалила многие свои страницы и аккаунты еще в феврале 2021 года, когда о ней написали украинские журналисты. Так что когда за нее взялся сам Facebook, у нее уже было мало подписчиков.

Аккаунты сети велись на украинском и русском языках, в них затрагивались темы коррупции, политики, автомобильной промышленности, также встречалась сатира по поводу пандемии коронавируса, одобрительные высказывания о партии "Слуга народа" и правительстве Украины, критика оппозиционных партий и политиков.

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование обнаружило их связи с политической партией "Слуга народа", - сказано в отчете.

В документе также упоминается, что на рекламу этих страниц в Facebook и Instagram было потрачено около 210 000 долларов.

В отчете приведены скриншоты некоторых таких страниц в качестве примеров. Это группы "О главном" и "Политический дурдом".

В Facebook добавили, что их расследование выявило связи сети с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции Минфина США: это СМИ, связанными с Андреем Деркачом, Петром Журавелем и политическими консультантами Владимира Гройсмана и Олега Кулинича.

В отчете отмечено, что Украина является одним из главных источников СПД-активности, которая была обнаружена и удалена с платформы за последние несколько лет. При этом подавляющее большинство страниц с признаками СПД нацелены на внутреннюю аудиторию. Многие страницы еще несколько лет назад были связаны с политическими партиями и коммерческими организациями, такими как PR и рекламные агентства. Однако сейчас растет индустрия услуг СМИ и социальных сетей.

Также в отчете приводится статистика аккаунтов с признаками СПД, созданных в Украине и нацеленных против нее. Таких выявлено: 477 учетных записей в Facebook и 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей в Instagram.

Ранее "Страна" рассказывала, что в январе Facebook удалил ботоферму Порошенко - аккаунты, близкие к "Европейской солидарности".

Мы также писали, что цензоры соцсети блокируют критику ультраправых в Украине.