В Британии за период с первого коронавирусного локдауна уровень смертности от алкоголизма достиг наивысших показателей за последние 20 лет. Уровень смертности от алкоголя значительно выше в самых неблагополучных районах Англии и Уэльса.

Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

Так, в 2020 году зафиксировано 7423 случая смерти, вызванных алкоголизмом, что на 20% выше этого показателя в 2019 году.

Рост уровня смертности на 17% зафиксировали во втором квартале 2020 года после того, как в Британии начали вводить первые ограничения в связи с распространением коронавируса. В последующие два квартала рост составил 22% и 28% соответственно.

Данные ONS показали, что уровень смертности от алкоголя значительно выше в самых неблагополучных районах Англии и Уэльса. В частности, в Англии мужчины, живущие в бедных районах, в четыре раза чаще умирали от алкоголя, чем мужчины, живущие в самых богатых районах. У женщин из неблагополучных районов вероятность умереть от алкоголя в три раза выше, чем у женщин из самых богатых районов. В целом вероятность смерти от алкоголя у мужчин почти в два раза выше, чем у женщин.

В ONS подчеркнули, что большинство смертей связаны с долгосрочным употреблением алкоголя и зависимостью, которые вызывают заболевания печени, отравление алкоголем, а также психологическими отклонениями.

Руководитель исследования в Институте изучения алкоголя Сади Бонифейс назвала такие данные "тревожными". По ее словам, увеличение смертности от алкоголизма "совпадает с началом пандемии".

Бонифейс подчеркнула, что такой рост не объясняется тем, что люди, ранее употреблявшие алкоголь в меньших количествах, увеличили его потребление во время пандемии.

"Эти смерти не были неизбежными, но, к сожалению, они были одним из немногих косвенных последствий пандемии, которые необходимо тщательно учитывать при планировании восстановления (от ее последствий)", - цитируют западными СМИ слова эксперта.

Как сообщала "Страна", в Британии 12-летняя девочка подала в суд на школу из-за требования носить маску. В ответ представитель школы сообщила, что в школе коронавирусом заболели 120 преподавателей, что составляет более 10% всего персонала.

Также мы писали о том, на северо-востоке Индии из-за отравления контрабандным алкоголем погибли уже 150 человек.