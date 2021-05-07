Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море "частично превратилось в озеро НАТО".

Слова чиновника приводит агентство РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у главы МИД, как НАТО может помешать превращению Черного моря в русское.

"Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", - ответил Ауреску.

Министр добавил, что Бухарест обеспокоен массивной "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе". Как сказал глава румынского внешнеполитического ведомства, безопасность в районе Черного моря - "неотъемлемая часть безопасности НАТО".

"Страна" не раз сообщала о том, что корабли Североатлантического альянса проводят в Черном море военные учения. Например, в феврале в акваторию моря вошла вторая постоянная группа кораблей НАТО по противоминной борьбе (SNMCMG2) в рамках развертывания там сил альянса. К группе присоединились болгарские и румынские минные корабли.

А в июле 2020 года в Черное море прибыли группы кораблей НАТО для участия в совместных военных учениях с Украиной и Болгарией.