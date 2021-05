Власти соцсети Twitter заблокировали страницу, принадлежащую новой онлайн-платформе американского лидера Дональда Трампа под названием "From the Desk of Donald J. Trump" ("Со стола Дональда Трампа").

В Twitter посчитали, что Дональд Трамп с помощью твиттер-страницы своей онлайн-платформы обходит блокировку своего аккаунта.

"Мы будем принимать меры в отношении аккаунтов, очевидное намерение которых состоит в замене или продвижении контента, связанного с заблокированным аккаунтом (Дональда Трампа - Ред.)", - заявил представитель Twitter.

Фото: twitter.com/BrandyZadrozny

Сайт "From the Desk of Donald J. Trump" был запущен 4 мая, вместе с этим в твиттере запустили аккаунт @DJTDesk.

До блокировки в описании аккаунта сообщалось, что посты в него копируются с сайта Трампа.

Дональда Трампа заблокировали в твиттере, фейсбуке, на YouTube в январе, когда он еще был президентом США.

Мы разбирались, почему Трампа заблокировали во всех соцсетях, принадлежащих глобалистским корпорациям и что теперь будет со свободой слова в интернете.

Президент США Дональд Трамп 6 ноября 2020 выступил с телеобращением к американцам, в котором заявил, что считает себя победителем президентских выборов и обвинил Демпартию в массовых манипуляциях с голосами.

После этого его и решили блокировать в корпоративно-глобалистских СМИ и соцсетях.

Напомним, что Дональд Трамп намерен баллотироваться на следующие президентские выборы в США в 2024 году.