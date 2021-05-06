Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал гуманитарные поставки в Индию медицинского кислорода, необходимого там из-за недавней катастрофической вспышки там коронавируса.

Об этом речь шла в эфире программы "Право на владу" в четверг, 6 мая.

"По поводу вопросов Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал премьер-министр Украины.

Ранее в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. Там ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

Общее количество случаев коронавируса в Индии превысило 20 миллионов.

Из-за большого количества больных в Индии не хватает кислорода и препаратов, поэтому уже более 40 стран вызвались помочь ей в преодолении вспышки.

Как сообщала "Страна", еще осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине получить российскую вакцину против коронавируса Sputnik V.

Напомним, что ученые обнаружили пользу вакцины от полиомиелита для защиты от COVID-19.