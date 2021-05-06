Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал свое мнение по поводу того, отключат ли Россию от международной межбанковской системы SWIFT. По его словам, Вашингтон готов рассмотреть любой разумный вариант сдерживания РФ.

Об этом он сказал 6 мая в эксклюзивном интервью "Радио Свобода".

"Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы могли бы предпринять в будущем. Скажу так: когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант. Мы настроены решительно по поводу того, что будут последствия в разных сферах", - сказал глава Госдепа.

Блинкен уже не в первый раз заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но добавил, что его страна готова ответить в случае агрессии против американских союзников или партнеров.

"Если Россия продолжит делать необдуманные и агрессивные шаги либо в отношении Украины, либо в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, а потому что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", 29 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ввести ряд санкций против России, в частности отключить ее от системы банковских платежей SWIFT, если она "не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины".

Вскоре после этого в российском правительстве заявили, что рассматривают вероятность отключения страны от SWIFT как гипотетическую, однако уже начали подготовку к такому сценарию развития событий.