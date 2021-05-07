В Центральной избирательно комиссии признали, что пока не знают, как законно установить результаты выборов в округе № 87 на Прикарпатье и что теперь с ними делать.

Об этом говорится в заявлении ЦИК "По установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87", опубликованном на сайте органа 6 мая.

В ЦИК напомнили, что после рассмотрения дела № 9901/114/21 большая палата Верховного суда 1 мая постановила признать противоправными действия Центризбиркома по установлению результатов выборов в упомянутом округе, а также признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля о результатах выборов.

При этом суд отказал истцу в удовлетворении других исковых требований по делу, в частности относительно обязательства Комиссии продолжать устанавливать результаты выборов и заставить окружной избирком округа внести изменения в итоги голосования путем составления протокола с пометкой "Уточненный" об итогах голосования.

В ЦИК добавили, что в мотивировочной части постановления большой палаты Верховного суда изложены выводы о возможных дальнейших действий Комиссии по установлению результатов выборов или принятию иного решения для обеспечения права на свободное волеизъявление граждан Украины.

"На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ею приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий, определенных законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" и законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции Украины", - говорится в заявлении ЦИК.

Как писала "Страна", 5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины, которого ранее признала победившим на довыборах в округе № 87.

Мы также приводили комментарий глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко по поводу этого решения.