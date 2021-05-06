В пятницу, 7 мая, Запорожье выйдет из "красной" зоны карантина COVID-19. В городе отменят обязательную норму о проезде в общественном транспорте по специальным пропускам и откроют школы.

Также в Запорожье снова смогут принимать посетителей заведения общественного питания, рынки, магазины, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и другие заведения, которые не могли работать в "красной" зоне.

Несмотря на отмену спецпропусков, перевозки пассажиров будут осуществляться исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения.

Запорожские школы планируют открыть для очного обучения уже с 11 мая.

Напомним, 6 мая в Госкомиссии ТЭБ и ЧС приняли решение о выводе из "красной" зоны карантина Запорожской области. В то же время "красную" зону покидает и Полтавская область.

Кроме того, 6 мая из "красной" зоны карантина вышли Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как сообщала "Страна", в Индии готовятся к пику заболеваемости Covid-19 с дня на день. США запрещают поездки туда.

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