Ученые из Швейцарии, Германии и Франции научились определять возможную тяжесть течения болезни-ковида на ранней стадии инфицирования COVID-19. Это возможно сделать с помощью Т-клеток-киллеров в крови пациента. Они являются необходимым для анализа биомаркером.

Об этом пишут "Известия".

Сообщается, что команда ученых под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета, в сотрудничестве с учеными из Франции и ФРГ выявила, что биомаркером течения COVID-19 может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. При этом уточняется, что подобные клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа.

"Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности даже в первый день пребывания пациента в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Цюрихского университета в четверг, 6 мая.

Ученые предполагают, что новый тест на биомаркеры поможет врачам определить тип лечения, который будет необходим для определенного пациента. Это также позволит им принять решение о переводе человека в отделение интенсивной терапии.

По словам Бехера, иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи.

"Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе - иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", - рассказал ученый.

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