В России и США обсуждают, когда могут упасть на Землю обломки китайской тяжелой ракеты-носителя. Речь идет о ракете "Чанчжэн-5" (Long March 5B), которая 29 апреля вывела на орбиту основной модуль китайской космической станции.

Об этом сообщает РИА Новости.



Так, по словам представителя Пентагона Майка Ховарда, обломки ракеты ориентировочно могут упасть на Землю 8 мая, однако определить место возможного падения можно будет только за несколько часов до события. Сейчас это невозможно сделать из-за высокой скорости носителя.

"Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал. Это нельзя исключить полностью, но это очень маловероятно. Поэтому не стоит лишать себя сна из-за этого", – сказал Ховард.

А директор российского Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин считает, что в Пентагоне уделяют слишком много внимания, по сути, рядовому событию. Ведь на орбите находятся тысячи неконтролируемых обломков космических аппаратов.



"На околоземной орбите вращаются тысячи обломков, это так называемый космический мусор. Среди них есть и крупные, которые, как правило, сгорают в атмосфере при подлете к поверхности Земли, Мирового океана. Вероятность того, что что-то пройдет через атмосферу и может куда-то попасть, очень мала. Американцы, как мне кажется, в очередной раз пытаются дискредитировать Китай, и для них любой повод хорош, чтобы слепить "нарушителей" международных норм и правил. Хотя те же американские космические объекты нередко падали и падают. А куда им деваться, этим разгонным ступеням? Они падают, сгорают в атмосфере. Поэтому мне кажется, что это очередной повод американцев сделать бяку Китаю, как они делают это и в отношении России. И повод для этого может быть использован любой", – сказал Подберезкин.

Между в "Роскосмосе", как и в Пентагоне, считают, что остатки 18-тонной ступени китайской ракеты могут сойти с орбиты и упасть на Землю 8 мая.

Глава корпорации Дмитрий Рогозин опубликовал в Твиттере карту с обозначением региона, куда могут упасть обломки. Судя по ней, это произойдет не над Украиной.

В прошлом году в США точно так же паниковали из-за обломков ракеты КНР. Когда произошло неконтролируемое схождение с орбиты отработавшей 20-тонной основной ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", в Штатах заявили, что если бы она вошла в атмосферу на 15 минут раньше, то ее части могли бы рухнуть на Нью-Йорк.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай отправил в космос большую панду, которая держит в руках флаг страны.