Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что есть основания полагать, что вскоре может состояться встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Но точной даты он не назвал.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ермака, вопрос встречи двух президентов обсуждался во время сегодняшнего визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена", - сказал Ермак.

Также по его словам, в Офисе президента надеются, что Байден прибудет в Киев в этом году, ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.

Напомним, 2 апреля Зеленский впервые поговорил с новым президентом США. Разговор касался реформ и российской агрессии против Украины.

После этого посол Украины в США рассказала, что украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи Зеленского и Байдена.

Как сообщала "Страна", эксперты проанализировали визит госсекретаря США в Украину. По мнению Бондаренко, США хотят оставить за собой право контролировать процессы в государственных монополиях в Украине через наблюдательные советы: в "Укрзализнице", "Нафтогазе" и так далее.

Напомним, почему Bellingcat никак не может выпустить фильм о "зраде Ермака".