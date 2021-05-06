МИД Эстонии 6 мая вручил послу РФ в республике Александру Петрову ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Посольство России в Таллине подтвердило вызов посла в эстонское Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает ТАСС.

В четверг главный штаб Сил обороны Эстонии выступил с утверждением, что российский самолет Ил-96 накануне в среду нарушил воздушную границу, войдя без разрешения в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо и проведя там около минуты. Транспондер самолета при этом был включен, однако план полета у него отсутствовал, говорилось в заявлении штаба. Радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой у самолета также не было.

"6 мая посол России Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушного пространства Эстонии. Был затронут также ряд вопросов, касающихся взаимоотношений ЕС и России на современном этапе", - сказали журналистам в диппредставительстве РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва, Латвия и Эстония решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвиняет Россию в подрыве военных складов в 2014 году.

В ответ РФ объявила о выдворении дипломатов Литвы, Эстонии, Латвии, а также Словакии.