В Киеве женщине удалось выжить после того, как как ее переехал автомобиль. Шокирующий наезд легковушки на пешехода произошел в четверг, 6 мая, на придомовой территории одной из многоэтажек и попал на видео.

На жутких кадрах можно рассмотреть двоих идущих женщин, за которыми внезапно появляется автомобиль. Машина не только сбила одну из женщин, но и переехал ее, а затем остановилась, наехав на бордюр.

Попутчица пострадавшей бросается ей на помощь. В легковушке открывается водительская дверь и из салона выходит водитель. На месте ЧП собираются очевидцы.

Как выяснилось, пострадавшая женщина отделалась лишь ушибами, не получив ни одного перелома. В больнице ей оказали необходимую помощь и уже отпустили домой, сообщает "Киев оперативный".

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Что послужило причиной наезда на пешехода пока остается неизвестным.

Ранее "Страна" писала о том, что в ДТП погиб украинский судья по легкой атлетике Виктор Ласточкин.

Также мы сообщали, что в Киеве легковушка влетела в автобус, развернула его и скрылась с места ДТП.