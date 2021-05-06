Анонимное сообщение о бомбе в здании под куполом на Грушевского было получено на спецлинию полиции "102" вчера днем как раз в первый день визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. По информации наших источников в МВД, звонивший не представился и не заявил никак требований, а только коротко проговорил что в Раде заложена бомба, будет взрыв.

Сотрудники Управления госохраны своими силами осмотрели помещения парламента, но ничего подозрительного не нашли. Ввиду режимности объекта полиции не разрешили осматривать место происшествия. Непонятно почему объект для атаки "лжеминера" был выбран когда в Раде не было самих народных избранников. По календарю нынешней сессии до 17 мая у парламентариев по плану должна осуществляться работа в комитетах, комиссиях и фракциях. Но на самом деле многие депутаты используют эти дни в мае чтобы уехать на отдых, поэтому "минер" явно не был сведущ в политических реалиях Украины.

Да и прибывший в Киев в этот день госсекретарь США Блинкен не планировал посещать Раду, ушедшую на майские каникулы. По мнению оперативников вероятнее всего звонивший может быть психически неуравновешенным человеком. Сейчас его поисками занимаются спецслужбы. Заведено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины-Заведомо неправдивое сообщение о взрыве. В случае поимки "террориста" ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Эксперты проанализировали визит госсекретаря США в Украину.

Напомним, что Блинкен уже улетел из Украины.