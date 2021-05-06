Государственное бюро расследований обнародовало пресс-релиз о первом в истории Украины "быстром, полном и непредвзятом", по словам спикера ГБР, завершения расследования крушения самолета Ан-26 в Чугуеве.

Пресс-релиз появился на сайте бюро 6 мая.

В ГБР заявили, что завершили досудебное расследование по делу крушения военного самолета близ Чугуевв 25 сентября 2020 года, а за минувшее время провели более 150 экспертиз.

"Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и непредвзятое расследование обстоятельств авиакатастрофы, во время которого, среди прочего, проведено более 150 разных экспертиз. Досудебным расследованием установлены лица, совершившие уголовные правонарушения, которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой", - сказали в Госбюро.

В ГБР добавили, что к уголовной ответственности привлекли шестерых человек, а именно:

командующего Воздушных сил ВСУ;

начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;

командира воинской части;

заместителя командира воинской части;

заместителя командира воинской части по летной подготовке;

руководителя управления полетами на аэродроме "Чугуев".

Однако адвокат командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова Ростислав Кравец заявил, что информация в релизе недостоверна. В частности, в сопровождающем его видеоролике говорится, что всем подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и родственникам погибших сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили беспрепятственный доступ к материалам производства.

"В вырванном из контекста ролике слышны чьи-то слова: "Отказываемся". И всё... Как говорят, картинка есть и - The End. Но вот что на самом деле происходило в кабинете следователя ГБР и что было вырезано, а также почему в ролике и откуда присутствует сцена: "Получите, пожалуйста, уведомление - вырезка сюжета - отказываемся". 05.05.2021 года командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины и его защитников вызвали в ГБР для вручения уведомления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства, собранным ГБР. Однако, как выяснилось, следователем не была соблюдена установленная УПК Украины процедура - не определен объем доказательств, к которым он предоставляет доступ, не предоставлены материалы уголовного производства для возможности ознакомления с ними. Вследствие указанного представителям ГБР было отказано в подписании процессуальных документов, содержащих недостоверные данные, и сообщено о немедленном их подписании в случае проведения процессуальных действий с соблюдением действующего законодательства", - заявил Кравец.

По его словам, 16 апреля сторона защиты даже обращалась в суд в связи с отказом следователя дать доступ к материалам досудебного расследования как раз для ускорения дальнейшей передачи в суд.

Ранее о завершении расследование дела о крушении АН-26 сообщал Офис генпрокурора.

Как писала "Страна", в декабре прошлого года ГБР вручило подозрение командующему ВС ВСУ Сергею Дроздову в связи с этой катастрофой.