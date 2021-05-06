Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш констатировал кризис в отношениях между Москвой и Прагой и призвал к разрядке разогретой эмоциями атмосферы. Такие заявления он сделал, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики в четверг, 6 мая, передает ТАСС.



"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш.

Также он напомнил, что Чехию могут включить в список недружественных России государств, который, по заявлениям МИД РФ, только формируется.

"Не знаю, мало ли вам этого (возможного включения - Ред.)?" - обратился Бабиш к депутатам.

"Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", - добавил он.

При этом премьер заверил депутатов, что реакция чешских властей на инцидент во Врбетице, в причастности к которому в Праге подозревают российские спецслужбы, была правильной.

"Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников (по Евросоюзу и НАТО - Ред.)", - сказал премьер.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются британскими правоохранителями в отравлении семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Спецслужбы полагают, что они могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о сокращении посольства России до 5 человек.

Позже президент Чехии Милош Земан в телеобращении заверил, что доказательств причастности российских граждан ко взрывам во Врбетице на данный момент нет. Сенат Парламента Чешской республики в ответ на это намерен инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана.