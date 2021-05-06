Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече 6 мая с госсекретарем США Энтони Блинкеном был в браслете из серебряных бусин, издалека напоминающих жемчуг.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, отпускавшие ироничные комментарии на тему "бусы, индейцы и белые люди". Некоторые вспоминали историю о том, как индейцы продали за бусы остров Манхэттен, и интересовались, что же продал Кулеба.

Браслет попал в кадр и во время фотосъемки позирования украинских и американских политиков, и во время видеозаписи сюжета о переговорах первых лиц Украины с гостем из США.

Между тем Кулеба практически никогда не появляется на официальных мероприятиях без этого украшения. Так, на фото от 23 апреля со встречи в Бухаресте (Румыния) с грузинским дипломатом Давидом Залкалиани можно тоже рассмотреть браслет на его запястье.

Об этом украшении осенью рассказала одному из изданий его жена, депутат Киеврады от "Слуги народа" Евгения Кулеба. По ее словам, браслет она подарила супругу.

"Я придумала браслет, который можно бы было снимать и перебирать, как четки, так как сложная работа, и это часто помогает отвлечься. Там одинаковые серебряные бусинки, одна из них больше - на ней первые буквы имен членов семьи", сказала Евгения.

Ранее "Страна" писала, с какими целями прилетал в Киев Блинкен и встречался с Кулебой и другими лицами.

Мы также приводили мнения политологов о том, что означает визит Блинкена в Киев, и какие детали в протоколе встреч главы Госдепа важны для Украины.