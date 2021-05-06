В России мужчина и подросток погибли в результате детонации боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны. Взрыв произошел в четверг, 6 мая, около 18:00 при проведении поисковых работ в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом сообщает "Волгоград онлайн" со ссылкой на местные областные власти.

"Взрыв произошел на высоте около поселка Самофаловка, где проводил раскопки поисковый отряд "Память" из Оренбургской области поселка Новосергиевка. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения и мальчика 15 лет (2005 г.р.)", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправились два автомобиля скорой медпомощи. 60-летний мужчина скончался до прибытия врачей, а 15-летнего подростка пытались реанимировать, но безуспешно.

На месте происшествия работаю правоохранители. Известно, что в раскопках участвовали 12 поисковиков из Оренбургской области, в том числе четверо несовершеннолетних, один из которых погиб. Экспедиция стартовала 26 апреля, на днях группа должна была завершить миссию.

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