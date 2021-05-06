Государственный секретарь США Энтони Блинкен покинул Украину. Его самолет USAF VIP C32A SAM277 вылетел из аэропорта "Борисполь".

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar 24, на котором можно отслеживать перемещения воздушных судов.

Как видно по карте на сайте, сейчас борт главы американского Госдепа уже летит в небе над Германией.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве 6 мая госсекретарь США успел провести несколько встреч: с главами фракций парламента, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием и с президентом Владимиром Зеленским. Мы также сделали главные предварительные выводы из визита Блинкена, которого сопровождала Виктория Нуланд.

Кроме того, "Страна" спросила политологов о том, что означает визит Блинкена в Киев и какие детали в протоколе встреч главы Госдепа важны для Украины. В частности, почему не было индивидуальной встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и с бывшим президентом Петром Порошенко.