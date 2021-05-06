Государственный бюро расследований выясняет обстоятельства гибели сотрудника Госпогранслужбы на озере Тудоров в Одесской области.

Об этом сообщается в Фейсбуке ГБР 6 мая.

В результате проведения неотложных следственных действий работники ГБР уже установили, что 5 мая на озере Тудоров, что в Беляевском районе Одесской области, во время инспектирования акватории перевернулась лодка с четырьмя пограничниками. В результате происшествия трое военнослужащих смогли добраться до берега, а еще один пропал.

6 мая сотрудники аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Одесской области нашли тело пропавшего офицера.

По этому факту следователи территориального управления ГБР в Николаеве начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к воинской службе, совершенное в условиях особого периода).

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение инструктажей. Назначено несколько экспертиз.

Ранее "Страна" писала, что под Одессой перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо пограничников.

Мы также сообщали об обнаружении спасателями тела майора-пограничника, исчезнувшего накануне из перевернувшейся лодки.