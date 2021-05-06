Гибелью пограничника занялось ГБР. Фото: ГБР

Государственный бюро расследований выясняет обстоятельства гибели сотрудника Госпогранслужбы на озере Тудоров в Одесской области.

Об этом сообщается в Фейсбуке ГБР 6 мая.

В результате проведения неотложных следственных действий работники ГБР уже установили, что 5 мая на озере Тудоров, что в Беляевском районе Одесской области, во время инспектирования акватории перевернулась лодка с четырьмя пограничниками. В результате происшествия трое военнослужащих смогли добраться до берега, а еще один пропал.

6 мая сотрудники аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Одесской области нашли тело пропавшего офицера.

По этому факту следователи территориального управления ГБР в Николаеве начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к воинской службе, совершенное в условиях особого периода).

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение инструктажей. Назначено несколько экспертиз.

Скриншот из Фейсбука ГБРОружие пограничниковЛодка пограничников

Ранее "Страна" писала, что под Одессой перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо пограничников.

Мы также сообщали об обнаружении спасателями тела майора-пограничника, исчезнувшего накануне из перевернувшейся лодки.

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