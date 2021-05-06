Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пытался заблокировать встречу главы ПЦУ Епифания и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом написала "Религиозная правда" со ссылкой на источники. В Офисе президента такое сообщение назвали "фейком".

"Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского и член СНБО Андрей Ермак пытался заблокировать встречу предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с официальным визитом в Киев в четверг, 6 мая", - говорится в публикации "Религиозной правды".

В свою очередь, в Офисе президента Украины опровергли данную информацию. В беседе со "Страной" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал разошедшуюся по некоторым СМИ новость фейковой.

"Скажу откровенно. Когда кажется, что уже ничего глупее ребята из известной политической группы не придумают, обязательно где-то в медиа, принадлежащих Порошенко или аффилированным с ним лицам, всплывает очередной фантастически глупейший фейк. Сегодня запустили сказку, что якобы глава Офиса президента Андрей Ермак пытался заблокировать встречу госсекретаря США с главой Православной церкви Украины. Невозможный и наглый вздор, бессмысленный с любой точки зрения", - сообщил Подоляк.

По его словам, Энтони Блинкен, посетив Стену памяти у главного собора ПЦУ никак не мог не встретиться с Епифанием.

"Во-первых, Энтони Блинкен в Киеве с самого утра в день визита почтил погибших в войне за Украину у Стены памяти, что абсолютно логично и не может вызывать никаких вопросов. А данная Стена памяти - часть стены Михайловского собора. То есть не менее логично для Блинкена было и посетить собор, а там провести встречу с Епифанием. Невозможно даже представить, чтобы Госсекретарь пришел к Стене памяти, а дальше - не зашел в Михайловский или отказался от встречи с главой ПЦУ", - сказал советник главы Офиса президента.

Также Подоляк добавил, что у главы Офиса президента нет полномочий блокировать встречи официальных лиц из других государств.

"Во-вторых, даже чисто функционально на уровне главы Офиса президента Украины нет и не может быть возможностей блокировать те или иные встречи официальных лиц из других государств, прибывших с визитом в Украину. Это же явный нонсенс. Очевидный опять же и беспощадный. Тем не менее, подобные политические спекуляции наносят стране существенный репутационных ущерб, а их сочинителями являются только те, кто ну совсем не уважает свою аудиторию и полагает, что люди "скушают" какой угодно идиотский вброс", - сказал Подоляк.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг утром встретилася с главой ПЦУ Епифанием на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского заверили, что визит Блинкена в Киев не был "просто символическим".

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