Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация 46-го президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО. В Вашингтоне считают, что двери Североатлантического альянса должны быть открытыми для желающих.

Об этом Жан-Пьер сказала 6 мая на брифинге в Лейк-Чарльз (Луизиана).

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - озвучила позицию Белого дома Жан-Пьер.

Один из журналистов поинтересовался, означает ли это утверждение поддержку вступления Украины в НАТО. На что представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

Между тем ровно месяц назад другая представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают стремление Киева в НАТО, однако решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс находится в компетенции его руководства.

А в середине апреля посол Украины Андрей Мельник потребовал от Германии помощи с присоединением к НАТО как расплату за преступления нацизма в годы Второй мировой.