Снявшаяся более чем в сотне фильмов российская актриса 89-летняя Лидия Доротенко была вынуждена ночевать в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Это произошло после конфликта с приемными сыновьями, которые попросту выставили мать из ее же собственной квартиры.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

О случившемся в полицию сообщил неизвестный, но актриса отказалась подавать заявление на своих обидчиков. Как рассказал правоохранителям охранник дома, где живет женщина, у нее регулярно происходят конфликты со своими наследниками и каждый раз она не дает этому официальный ход.

"Я ей говорю: "Иди ты к участковому, пиши заявление. - Жалко, жалко, жалко", - рассказал охранники добавил, что не раз был свидетелем случаев, когда Доротенко приходилось ночевать у подруги.

Известно, что Лидия Доротенко родилась 18 августа 1931 года. Она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, в числе которых "Полосатый рейс", "Брат", "Мы из будущего" и "Улицы разбитых фонарей". Также она более 50 лет проработала ассистентом по актерам и бригадиром массовки.

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