В четверг, 6 мая, в бразильском городе Рио-де-Жанейро во время перестрелки с правоохранителями в метро погибли 25 человек.

Об этом сообщает местный портал G1.

По данным местной полиции, убиты 24 человека, которые подозревались в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно. Еще одна жертва - офицер гражданской полиции, получивший огнестрельное ранение в голову. Также пострадали два пассажира поезда метрополитена, которые в момент операции находились в вагоне поезда, следовавшего мимо района трущоб и двое полицейских.

По информации журналистов, операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в муниципалитете Жакарезинью.

Число погибших в спецоперации рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.

В июне 2020 года Федеральный верховный суд Бразилии запретил проведение полицейских операций в фавелах, кроме как "в случае исключительной необходимости".

Напомним, в 2019 году в Мексике морские пехотинцы задержали известного наркобарона Z-43. В 2012 году в перестрелке с военными был убит предыдущий лидер группировки "Лос-Сетас" Эриберто Ласкано.

Ранее мы писали о том, как в Киеве киллеры расстреляли черногорского наркобарона.