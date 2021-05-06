В канун Дня Победы власти Туркменистана обязали местных ветеранов Второй мировой войны и труженников тыла сдать деньги на подарки, которые 9 мая им будет вручать президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По данным туркменской службы Радио Свобода, деньги собирали, в частности, в Фарапском районе Лебапской области. Причем подобная практика продолжается уже второй год подряд. В 2020-м лебапским ветеранам пришлось отдать за подарки по 1000 манатов ($286). Какую сумму им придется выложить за поздравление от главы государства в этом году - пока не известно.

Также пока не уточняется размер денежных выплат и стоимость других подарков. Но известно, что в предыдущие годы ветеранам в Туркменистане к 9 мая выдали по 200 манатов ($57).

Источник издания утверждает, что подарки для вручения ветеранам будут дешевле их взноса, поскольку часть собранной суммы власти удерживают на другие нужды, о которых не сообщается.

Такая практика для Туркменистана не нова. Население страны обязывают сдавать деньги также на покупку президентских портретов и книг, на строительство питомников для собак, на приобретение дезинфицирующих средств и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, наличие которого власти страны не признают.

Бюджетников заставляют сдавать тесты на коронавирус или покупать смарт-телевизоры местного производства, стоимость которых удерживают с заработной платы. Каждый из этих 32-дюймовых телевизоров "Толкун" стоит 2400 манатов ($686).

Ранее "Страна" писала о том, что президент Туркменистана недоволен, что в театрах не воспевают успехи и счастливую жизнь народа.

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