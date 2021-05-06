Вечером 6 мая состоялась беседа представителей "гражданского общества", бизнеса и антикоррупционных органов с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Итоги разговора подвел в Фейсбуке Центр противодействия коррупции, исполнительная директор которого Дарья Каленюк тоже общалась с американским дипломатом.

Центр привел ее впечатления.

По словам Каленюк, основной месседж Блинкена таков: уровень и качество поддержки Украины Штатами напрямую зависит от уровня проведения реформ в области управления и борьбы с коррупцией. И маркером уровня проведения реформ является МВФ.

Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе".

"Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности прекращение атак на НАБУ со стороны власти. Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления", - говорится в посте Центра.

Блинкен спросил у собеседников, чем США могут помочь Украине кроме высказывания беспокойства по поводу отката реформ в области борьбы с коррупцией и управления.

Также украинская сторона заявила, что план действий по членству Украины в НАТО должен стать новым безвизом для Украины. Дескать, четкие требования реформ и дедлайн ПДЧ будут дорожной картой для власти, чтобы не отклоняться от реформ. Поэтому Блинкена попросили помочь Украине с получением ПДЧ НАТО.

"У США и госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция - это угроза нацбзопасности Украины, приравненная к военной угрозе со стороны России. И что Кремль использует коррупцию в Украине для гибридной войны против нас и вообще против идеи демократии", - заключили в Центре.

Беседу прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как заметил канал, участники конференции с украинской стороны названы представителями "гражданского общества", но на самом деле это грантовские деятели, работающие с западными структурами.

"В целом общее впечатление по итогам визита Блинкена - очевидно, что американцы сильно недовольны увольнением Коболева (которое осуществили в обход "смотрящих" из Набсовета) а также продвигаемым Банковой вариантом судебной реформы, который не даёт полный карт-бланш "международным экспертам". Не очевидно пока другое: на что именно готовы пойти американцы, чтобы вернуть Зеленского на "путь истинный"? Готовы ли они применять некие жёсткие меры воздействия, либо, как и при Порошенко, просто отпустят ситуацию до ближайших выборов в Украине", - пишет канал.

Также канал обратил внимание на участие во встрече главы НАБУ Артёма Сытника.

"Он государственный служащий, получающий немаленькую зарплату за счёт украинских налогоплательщиков на посту директора Национального антикоррупционного бюро. По сути - главного госоргана, призванного бороться с коррупцией. И если к кому и предъявлять претензии по поводу слабой борьбы с коррупцией, то в первую очередь Сытнику", - заметил канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" рассказывала, что Блинкен обсуждал с Владимиром Зеленским во время личной встречи.

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