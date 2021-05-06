Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предоставляет равные права в получении отпуска по уходу за ребенком для матерей и отцов.

Об этом сообщается на официальном сайте президента в четверг, 6 мая.

"Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком", - говорится в сообщении.

До принятия закона, отпуск по уходу за ребенком отец и другие родственники могли взять только на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

"Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим", - сказано в сообщении.

Кроме того, вводится новый вид отпуска - оплачиваемый работодателем 14-дневный отпуск при рождении ребенка. Такой отпуск сможет взять кто-то один: мужчина, чья жена родила; отец ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

"Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей. Также установлено право работников обеих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск", - объяснили в сообщении.

Напомним, Зеленский вернул украинцам "пакет малыша" вместо денежной помощи молодым родителям.

Также сообщалось, что с 1 сентября прошлого года "пакет малыша" будет выдается по новым правилам.