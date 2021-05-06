Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев был "содержательный и насыщенный" и Штаты поддерживает изменения в Украине, которые позволят ей вступить в НАТО и Евросоюз. В то же время он отметил, что взгляд на определенные моменты "еще требует дополнительного прояснения".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента сообщает "РБК-Украина".

"Перед этим визитом было много комментариев о том, что у приезда госсекретаря США в Украину будет более символическое значение в контексте международной политики и встречи между президентами США и России, которая готовится. Но на самом деле формат пребывания делегации США в Киеве показал, что это не просто о чем-то символическом. Это был очень содержательный и насыщенный визит. Важно, что госсекретарь США встречался с представителями Украины на всех уровнях - от самого высокого политического - с президентом Владимиром Зеленским - до общественного уровня. Это свидетельствует о том, что наше общество в целом имеет и будет иметь искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов", - заявил Подоляк.

По его словам, украинская сторона в ходе визита Блинкена услышала "очень важные вещи", касающиеся ключевого вопроса - безопасности.

"Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США одинаково видят риски, которые есть сегодня. Совместно же определяем и пути для устранения этих рисков. Америка очень активно поддерживает и нашу государственную и, шире, общественную трансформацию, которая обеспечит полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО. Понятно, что взгляд на определенные детали еще требует дополнительного прояснения и иногда согласования, но направление нашей трансформации, ее ключевые элементы - все не просто приветствуется на Западе, но и мы получаем действенную помощь и действуем сообща. Например, в вопросе деолигархизации. Это фундаментальный процесс, начатый Владимиром Зеленским. Это изменит Украину коренным образом, наконец обеспечив условия для стабильного экономического роста и устойчивости государственных институтов", - добавил Подоляк.

Также советник главы ОП добавил, что Украина и США являются союзниками как в этом процессе, так и во многих других, и это, по его словам было четко засвидетельствовано на переговорах в Киеве.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак в свою очередь заявил, что в ходе встречи украинского лидера Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена американская сторона подтвердила свою поддержку получения Украиной плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Об ожидании ускорения движения Украины в Североатлантический альянс накануне визита главы Госдепа в Киев говорил и сам Подоляк.

"Страна" разбиралась, что принесла встреча Блинкена с президентом и украинскими чиновниками.