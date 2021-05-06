Жертвой масштабного пожара, который произошел в четверг, 6 мая, в офисном центре Винницы, стала 21-летняя девушка. Огонь заблокировал ее в помещении и лишил шансов на спасение. По факту ее гибели полиция открыла уголовное производство. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Спасатели обнаружили тело погибшей уже после того, как потушили огонь.

"На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, есть факт, что еще одна девушка смогла выбраться через окно, а помещение, в котором была погибшая, было заблокировано, и она оказалась в ловушке", - рассказал представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Во время возникновения пожара в офисном центре было несколько десятков человек. Не все сразу поняли, что помещение горит, а потом начали в панике выбегать.

"Здесь у всех была паника. Мы услышали, проводка воняет, и сразу выбежали, видим "пожарки" едут, и крыша горит", - рассказала одна из сотрудниц офиса Ирина.

На месте ЧП работала лаборатория, которая должна выяснить, что стало причиной пожара. По предварительным данным, загорелся кондиционер, или вентилятор. Это уже не первый пожар в этом офисном центре - он уже горел несколько лет назад.

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