Патрульные полицейские Белой Церкви (Киевская область) спасли жизнь 14-летней девушке, которая оказалась в заложницах у неизвестных людей на BMW.

Об этом сообщается в Фейсбуке у правоохранителей города.

Как говорится в записи в соцсети, 4 мая около часа ночи полицейским поступил вызов от подростка. Взволнованная заявительница рассказала, что неизвестные чем-то ее опоили и она не понимает, где находится.

Патрульные поняли, что девочка не может разговаривать и отвечает на расспросы уклончиво, так как рядом с ней, скорее всего, находились неизвестные, причинившие ей вред.

Впоследствии патрульные выяснили, что девочку удерживают в легковом автомобиле. Причем выйти из машины она не может, неизвестные закрыли ее в салоне и возят по городу.

Несмотря на плохое самочувствие и страх девушка смогла описать марку машины и местность, где она находилась.

В результате на окраине города, возле АЗС, инспекторы обнаружили звонившую, которая на их глазах потеряла сознание.

Полицейские Богдан Овчарук и Евгений Горошко не растерялись и начали оказывать пострадавшей домедицинскую помощь. Следя за пульсом подростка, патрульные немедленно вызвали врачей.

Пострадавшей оказалась 14-летняя жительница Белой Церкви. Стражи порядка сопроводили скорую до больницу. Сейчас девочка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

Осенью "Страна" рассказывала, как полиция предотвратила суицид, не дав девушке прыгнуть с 25-го этажа.

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