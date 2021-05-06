Под Киевом полиция спасла 14-летнюю девочку, которую отравили и удерживали в авто неизвестные
Патрульные полицейские Белой Церкви (Киевская область) спасли жизнь 14-летней девушке, которая оказалась в заложницах у неизвестных людей на BMW.
Об этом сообщается в Фейсбуке у правоохранителей города.
Как говорится в записи в соцсети, 4 мая около часа ночи полицейским поступил вызов от подростка. Взволнованная заявительница рассказала, что неизвестные чем-то ее опоили и она не понимает, где находится.
Патрульные поняли, что девочка не может разговаривать и отвечает на расспросы уклончиво, так как рядом с ней, скорее всего, находились неизвестные, причинившие ей вред.
Впоследствии патрульные выяснили, что девочку удерживают в легковом автомобиле. Причем выйти из машины она не может, неизвестные закрыли ее в салоне и возят по городу.
Несмотря на плохое самочувствие и страх девушка смогла описать марку машины и местность, где она находилась.
В результате на окраине города, возле АЗС, инспекторы обнаружили звонившую, которая на их глазах потеряла сознание.
Полицейские Богдан Овчарук и Евгений Горошко не растерялись и начали оказывать пострадавшей домедицинскую помощь. Следя за пульсом подростка, патрульные немедленно вызвали врачей.
Пострадавшей оказалась 14-летняя жительница Белой Церкви. Стражи порядка сопроводили скорую до больницу. Сейчас девочка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.
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