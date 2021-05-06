В четверг, 6 мая, в Италии карабинеры задержали мужчину, который участвовал в войне на Донбассе на стороне противника. Расследование дела началось еще в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Карабинеры арестовали 28-летнего итальянца по подозрению в нарушении норм Нью-Йоркской международной конвенции от 4 декабря 1989 года по противодействию "наемничеству". Были проведены обыски по его месту жительства, а также активизированы каналы международного сотрудничества для выполнения следственных действий за рубежом

"В частности следствие собирает материал о посредниках, которые обеспечивали в том числе финансово каналы привлечения итальянских наемников для войны в Донбассе. Расследование началось еще в 2019 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый действовал на территории так называемой "ДНР" как боевик-наемник с 2016 года, о своей деятельности он рассказывал через социальные сети друзьям и родственникам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу.

"Во время переговоров с итальянскими коллегами, мы неоднократно оговаривали недопустимости участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Спасибо правоохранителям Италии за последовательную работу и дружескую позицию", - заявил Аваков.

Напомним, в 2019 году в Италии задержали лиц, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. В ходе операции был изъят арсенал оружия и боевая ракета.

Также "Страна" подробно разбиралась, что ожидает на родине тех итальянцев, которые воевали на Донбассе.