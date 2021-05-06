В самой вакцинированной стране мира - на Сейшельских островах, возвращают частичный локдаун из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

В государстве с населением 98 тысяч человек двумя дозами привили уже 60% жителей. Однако это не остановило распространение вируса. Треть заболевших - это люди, получившие полный цикл вакцинации.

И эта ситуация показательна прежде всего для Украины. Конфигурация прививок на Сейшелах похожа на отечественную: островитян вакцинируют индийским "Ковишилдом" (то есть по сути "АстраЗенекой") и китайской Sinopharm.

При этом есть и другой пример массово привитой страны - Израиля, где падение заболеваемости беспрецедентное после вакцинации. Там прививали "Пфайзером".

То есть на примере небольших государств, где быстро смогли привить львиную долю населения, становится понятно, какие вакцины реально работают, а какие - нет.

Разбирались, как вышло, что массовая вакцинация на Сейшелах не остановила рост заболеваемости, и чего ждать Украине, которая использует похожие вакцины.

Что происходит на Сейшелах

Из-за роста числа заболевших коронавирусом Сейшельские острова на две недели возвращают частичный локдаун. Там приостановили работу школ, отменили спортивные мероприятия. Магазины и бары сократили часы работы. С 23:00 действует комендантский час. Ограничения вводятся до 24 мая.

"Несмотря на все исключительные усилия, которые мы делаем, ситуация с Covid-19 в нашей стране сейчас критическая", - заявила министр здравоохранения Пегги Видот.

Под исключительными усилиями в сейшельском минздраве имели в виду вакцинацию. По охвату населения вакцинами от коронавируса Сейшелы сейчас находятся на первом месте.

Прививать сейшельцев начали с января. В стране используют два препарата - китайской компании Sinopharm и индийский Covishield (версия вакцины AstraZeneca, произведенная по лицензии в Индии).

За четыре месяца более 60% населения Сейшел - это около 60 тыс человек - получили по две дозы вакцины от Covid-19. Это максимальный показатель в мире.

При этом 59% вакцинированных получили прививку китайским препаратом, 41% - Covishield.

Такие темпы вакцинации подстегнуло то, что в прошлом году пандемия и локдаун нанесли ощутимый удар по экономике Сейшел, для которой туристический сектор остается ключевым. В 2020 году число туристов сократилось в три раза и бюджет страны не досчитался более 300 миллионов долларов.

Высокий уровень вакцинации и снижение темпов ковида позволили открыть страну для туристов с конца марта (кроме въезжающих из ЮАР). Для въезда от них требовался только свежий ПЦР-тест. До этого для въезда нужен был и вакцинный сертификат.

Однако с начала мая ситуация с заболеваемостью ухудшилась. По данным местного минздрава, сейчас на Сейшелах, зараженных более 1 тысячи человек. Из них 84% - сейшельцы и 16% иностранцы.

При этом около 65% новых заболевших не вакцинированы от коронавируса либо получили только одну дозу вакцины, когда иммунный ответ еще не сформирован. Однако 35% - привитые двумя дозами вакцины, что должно было обеспечить защиту.

Официальные лица на пресс-конференции, посвященной ужесточению карантина, дали мало подробностей о причинах всплеска инфекции, упомянув лишь, что всплеск может быть связан с празднованием после Пасхи (90% населения Сейшел – христиане, в основном католики).

Однако это не отвечает на вопрос, почему среди заразившихся треть получили полный цикл вакцинации, а в других странах, которые вакцинировали большую часть населения, Великобритании и Израиле, случаи заболевания Covid-19 резко сократились.

Профессор медицины Дартмутской школы медицины Дэниел Люси не исключает, что причиной может быть южноафриканский штамм коронавируса B.1.351, который добрался до Сейшел. Его обнаружили на Сейшельских островах в феврале, несмотря на закрытые границы для жителей ЮАР.

Этот штамм впервые обнаружили в Южной Африке в конце 2020 года. Он был доминирующим среди населения. Вскоре ЮАР отказалась от миллиона доз вакцины AstraZeneca, поскольку исследование южноафриканских специалистов совместно с Оксфордским университетом показало низкую эффективность вакцины от AstraZeneca против штамма B.1.351.

Выяснить, стали ли большинство заболевших на Сейшелах жертвами южноафриканского штамма, можно будет после результатов геномного секвенирования (глобальный мониторинг изменений генетической структуры вируса SARS-CoV-2), но пока данные за апрель еще не доступны.

Однако это может объяснять всплеск инфекции на Сейшелах. По словам Дэниела Люси, слова которого приводит Bloomberg, сравнение данных по заболевшим после вакцин Sinopharm и Covishield и невакцинированным инфицированным людям может иметь глобальные последствия, учитывая широкое международное использование этих двух вакцин.

Израильский опыт

Израиль сейчас находится на втором месте по уровню вакцинации в мире. Первые прививки там сделали в декабре. Израиль использует две вакцины - Moderna и Pfizer.

К началу мая в стране вакцинировали двумя дозами 55% населения (более 5 млн человек). Прививки делают даже переболевшим коронавирусом при условии, что им исполнилось 16 лет и что с момента выздоровления прошло более трех месяцев. В отличие от тех, кто не болел, переболевшим делают только одну дозу вакцины.

По сравнению с январским максимумом, количество новых случаев коронавируса снизилось на 99%. Это позволило ослабить карантинный режим. Разрешены массовые мероприятия с ограничением количества участников - до 50 человек в помещениях и до 500 на открытом воздухе. Работают спортзалы, образовательные учреждения, отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте. При этом сохраняется требование носить маску и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Одновременно Израиль ограждает своих граждан от посещения стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавируса. К ним отнесли и Украину.

С 3 мая вступили в силу правила въезда и выезда из страны. Гражданам Израиля запрещено посещать семь государств: Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию. При этом запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку, если это не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Для людей, возвращающихся из перечисленных семи стран, действует режим самоизоляции. Это положение распространяется в том числе и для прошедших вакцинацию. Срок самоизоляции зависит от результатов ПЦР. Без прохождения тестов – сидеть дома нужно 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов – 10 дней.

Кстати, в Израиле в конце апреля подтвердили четыре случая "индийского" штамма коронавируса B.1.617. Каким препаратом они были привиты СМИ не сообщали.

Чего ждать Украине

В Украине складывается похожая конфигурация по прививкам. Пока основные вакцины, которыми прививают население - это "АстраЗенека" и аналогичный ей "Ковишилд", а также китайская "Коронавак".

"Зенеки" и ее аналогов планируют до конца года получить шесть миллионов, а китайского препарата законтрактовано пока на два миллиона доз.

Что же до дефицитного, но более надежного "Пфайзера", то его пока завезли в количестве 117 тысяч доз. Еще миллион планируется получить в июне. Такие данные содержатся в правительственном плане по вакцинации.

С уже завезенными в страну вакцинами всего этого хватит максимум на пять миллионов человек. Из них только небольшая часть будет привита с помощью Pfizer, который отлично зарекомендовал себя на примере Израиля.

Правда, украинские власти обещают прорыв с этой вакциной. Президент Зеленский заявил, что договорился с компанией "Пфайзер" сначала о десяти, а потом и двадцати миллионах доз, которые должны попасть в Украину до конца года.

Власти говорят, что подписан контракт, но не называют более точных сроков. То есть скорее всего это не строгий договор, как было, кстати, с "Коронаваком", а рамочное соглашение, где количество и термины могут меняться в зависимости от ситуации.

Но даже если этот контракт будет реализован, то к пяти миллионам вакцинированных добавятся еще десять. Но это в теории. Пока это все планы и обещания, которые уже много раз не выполнялись. И вакцинация продвигается крайне медленно.

За два месяца в Украине привили первой дозой менее миллиона человек (783 812). Такими темпами до конца года смогут единожды уколоть еще чуть более трех миллионов человек. И даже если все они получат Pfizer, критической массы по вакцинации Украина все равно достигнуть не сможет.

Поэтому даже если до нас не доберется индийский штамм заболевания, страну будет трясти от вспышек и локдаунов еще долго.