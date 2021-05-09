9 мая в мире отмечают День матери. Праздник, когда поздравляют мам, приходится на второе воскресенье мая. Впервые его отметили в США более 100 лет назад, а сегодня к этой традиции присоединились уже в более чем двадцати странах.

Собрали факты об этом весеннем празднике, а также красочные открытки и картинки.

Четыре факта о празднике

1. Отмечать День матери в 1907 году предложила американка Анна Джарвис. Так она хотела сохранить память о своей умершей матери. В начале дату стали отмечать некоторые штаты. а через семь лет праздник сделали национальным. В этот день чествовали всех матерей в стране.

2. Дни почитания матери проводили издавна. Например, такие праздники были известны в Древней Греции, Риме.

3. В Великобритании Материнское воскресенье отмечают во второе воскресенье Великого поста. В этом году это было 27 марта. В этот день принято было посещать церковные службы всей семьей. Сейчас традиции сводятся к поздравлениям матерей. Чаще всего принято дарить шоколад и цветы, готовить марципановые торты.

4. В некоторых странах в этот день к одежде прикалывают цветы гвоздики - красную, если мама жива, белую - в память об ушедших матерях.

Открытки в День матери

Желаю счастья и здоровья, поменьше огорчений и весеннего настроения. С Днем матери!

Пусть хоть дождь, хоть снег, хоть ветер -

Я с улыбкой встречу день.

Самой лучшей маме на свете

Мне открытки слать не лень.

Сегодня важный праздник - День матери. Спасибо мамам за любовь, терпение и радость в жизни.

Мамочка, с твоим днем тебя! Пусть все будет хорошо.

Нет праздника прекрасней и важней,

чем майский День всех матерей

С Днем матери тебя я поздравляю!

Всего хорошего и доброго делаю.

Пусть солнце каждый день на сердце светит.

Ты лучшая мама на свете!

С Днем матери! Пусть дни приносят больше хороших, теплых впечатлений.