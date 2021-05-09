9 мая в мире отмечают День матери. Праздник, когда поздравляют мам, приходится на второе воскресенье мая. Впервые его отметили в США более 100 лет назад, а сегодня к этой традиции присоединились уже в более чем двадцати странах.
Собрали факты об этом весеннем празднике, а также красочные открытки и картинки.
Четыре факта о празднике
1. Отмечать День матери в 1907 году предложила американка Анна Джарвис. Так она хотела сохранить память о своей умершей матери. В начале дату стали отмечать некоторые штаты. а через семь лет праздник сделали национальным. В этот день чествовали всех матерей в стране.
2. Дни почитания матери проводили издавна. Например, такие праздники были известны в Древней Греции, Риме.
3. В Великобритании Материнское воскресенье отмечают во второе воскресенье Великого поста. В этом году это было 27 марта. В этот день принято было посещать церковные службы всей семьей. Сейчас традиции сводятся к поздравлениям матерей. Чаще всего принято дарить шоколад и цветы, готовить марципановые торты.
4. В некоторых странах в этот день к одежде прикалывают цветы гвоздики - красную, если мама жива, белую - в память об ушедших матерях.
Открытки в День матери
Желаю счастья и здоровья, поменьше огорчений и весеннего настроения. С Днем матери!
Пусть хоть дождь, хоть снег, хоть ветер -
Я с улыбкой встречу день.
Самой лучшей маме на свете
Мне открытки слать не лень.
Сегодня важный праздник - День матери. Спасибо мамам за любовь, терпение и радость в жизни.
Мамочка, с твоим днем тебя! Пусть все будет хорошо.
Нет праздника прекрасней и важней,
чем майский День всех матерей
С Днем матери тебя я поздравляю!
Всего хорошего и доброго делаю.
Пусть солнце каждый день на сердце светит.
Ты лучшая мама на свете!
С Днем матери! Пусть дни приносят больше хороших, теплых впечатлений.