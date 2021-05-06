Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, в марте уволенные Владимиром Зеленским, обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением об уголовном преступлении. Они обвиняют судью КСУ Сергея Головатого, представителя президента в КСУ Федора Вениславского и следователя Госбюро расследований Артема Яблонского в незаконном вмешательстве в их работу.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

В заявлении в НАБУ говорится, что 30 апреля Головатый издал противоправное распоряжение о запрете выплаты зарплаты Тупицкому и Касминину, а также приостановке права использования ими служебного транспорта. Причем сделал он это под давлением Вениславского и Яблонского, которые своими запросами вынудили его отдать такое распоряжение. Таким образом, Головатый превысил свои полномочия, а Вениславский и Яблонский осуществили противоправное вмешательство в служебную деятельность судей КСУ. Судьи просят открыть по этому поводу уголовное производство.

Адвокат Тупицкого и Касминина Ростислав Кравец сообщил "Стране", что заявление подано в НАБУ, так как Бюро расследует дела по 364 статье УК "Превышение власти или служебных полномочий".

Как мы недавно рассказывали, в конце апреля Вениславский обратился в суд с депутатским запросом относительно использования Тупицким и Касмининым служебных авто и начисления им зарплаты. После чего Головатый подписал распоряжение о приостановке выплаты им зарплаты. В ответ Тупицкий распорядился приостановить действие распоряжения Головатого и начать служебную проверку в его отношении.

А вчера Вениславский сообщил, что ГБР открыло уголовное дело из-за выплат зарплат Тупицкому и Касминину и использования судьями служебных автомобилей.