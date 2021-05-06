В четверг, 6 мая, вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн в рамках своего визита в Украину приехали на Донбасс и посетили контрольный пункт въезда-выезда "Счастье".

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар написал в своем аккаунте в Twitter.

"А мы на Восток ... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал Боднар, также он обнародовал фотографии с главами дипломатий в военном вертолете.

"Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на КПВВ "Счастье"", - сообщил Боднар, добавив соответствующие фотографии.



Напомним, главы дипломатий Нидерландов, Люксембурга и Бельгии прибыли в Украину по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии совершат поездку к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомятся с политикой безопасности и ситуацией в зоне вооруженного конфликта и практическими шагами, которые делает Киев "для облегчения жизни местного населения", в частности, осмотрят КПВВ.

7 мая Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят "консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве". Министры уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса.

Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что 5 мая с визитом в Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.