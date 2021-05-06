Самый большой в Украине плавкран Lifting LK - 800 (Захарий), который сейчас работает в Запорожье на строительства вантового моста, в четверг, 6 мая, застрял посреди Днепра между Центральным пляжем со стороны Хортицы, и недостроенным мостом. Причиной инцидента стало столкновение со скалой. Об этом в соцсети сообщила компания Onur Group - подрядчик строительства.

"Сегодня во время выполнения работ Кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) наткнулся на подводную скалу, из-за неправильно проделанной работы по речному маршруту. Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу", - говорится в посте.

Также компания обещает в максимально быстрые сроки отремонтировать поврежденную часть плавучего крана и возобновить работы по строительству моста.



Напомним, плавкран "Захарий" считается самым большим в Украине, весом в 3000 тонн и грузоподъемностью в 680 тонн. В 2011 году инцидент с краном случился в Киеве - он упал в Днепр. Причиной аварии тогда признали неправильные действия капитана крана: при работе по приведению крана в транспортное состояние был отсоединен левый понтон, который обеспечивал его устойчивость. В начале апреля 2012 года кран отправили вниз по Днепру на завод "Океан" для ремонта. Через несколько месяцев он должен был вернуться в Киев для достройки моста, но этого так и не случилось.

Ранее "Страна" сообщали, что украинский упавший кран "Захарий" нашел свое пристанище в Стамбуле.

Также мы сообщали, что в центре Харькова строительный кран упал на вагончик рабочих.