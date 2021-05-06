В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому украинцы смогут осуществлять регистрацию места жительства онлайн с помощью приложения "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

После принятия законопроекта, данная услуга будет доступна всем украинцам, вне зависимости от того, какой у них паспорт - бумажный или ID-карту. Зарегистрировать свое место жительства онлайн можно будет в течение одних суток.

"Кроме того, мы хотим отменить штамп в паспорте о регистрации места проживания, а также отвязать прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - написал Федоров.

По его словам, если сейчас регистрация места жительства - это достаточно сложная процедура, которая может потребовать ожидания в очереди в течение нескольких дней, сбор бумажных документов и личной визит в ЦНАП, то после принятия законопроекта зарегистрировать свое место проживания можно будет в течение суток с помощью приложение "Дия".

"Услуга будет доступна после Diia Summit в мае. Законопроект разработан Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины", - сообщил министр.

Напомним, в феврале Минцифры анонсировало отмену штампа о прописке в паспортах и вместо этого введение реестра, где будет указан адрес фактического проживания.

Также сообщалось, что в мае прошлого года "Дія" анонсировала возможность оформить прописку, не выходя из дома.