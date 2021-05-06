В пятницу, 7 мая, погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт циклона Gregor, центр которого будет расположен над Польшей и Беларусью. В Украине пройдут кратковременные дожди и вслед за фронтом, с запада, постепенно будет поступать еще более прохладный воздух, который принесет похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в Харьковской и Луганской области, а днем и на остальной территории страны (кроме юго-восточной части) ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.



Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в западных, северных, большинстве центральных регионов и в Одесской области - порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3-8 градусов, на юге и востоке страны - до +12, в Карпатах - около ноля. В дневные часы потеплеет до +​​14-19, а на юге и востоке до +22 градусов.

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