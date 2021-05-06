Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании государственной премии в сфере науки и техники в национальную премию Украины имени умершего в прошлом году ученого Бориса Патона.

Об этом в четверг, 6 мая, сообщила пресс-служба президента.

"Указанным законом переименовывается государственная премия Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки Бориса Патона, а также для празднования на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы", - заявили в представительстве главы государства.

Также закон вводит новую номинацию государственной премии Украины в области образования - профессиональное высшее образование.

Напомним, соответствующую инициативу об учреждении премии в честь Патона Верховная Рада приняла 271 голосом "за" на заседании 15 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, чем известен великий украинский ученый Борис Патон, умерший 19 августа 2020 на 102-м году жизни.