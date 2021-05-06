В четверг, 6 мая, в зоне конфликта на Донбассе противник нарушил режим тишины и обстрелял украинские позиции. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

Позиции ВСУ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось", - говорится в сообщении.

Еще один боец ВСУ получил осколочное ранение, ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья раненого оценивают как тяжелое.

Напомним, 5 мая штаб ООС сообщил об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны противника на Донбассе. В ночь на 4 мая в Донецкой области обстреляли центральную районную больницу, в результате никто не пострадал.

Также "Страна" сообщала, что в первый день мая так называемый глава "ДНР" обвинил Украину в использовании минометов.