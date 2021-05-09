На девятый день после Пасхи ежегодно отмечается Радоница - дата, когда происходит поминовение усопших. В народе ее еще называть гробки, проводки и красная горка.

В 2021 году поминальный день приходится на 11 мая. С учетом того, что это будний день - вторник - на кладбище принято ходить в выходные накануне. А именно в воскресенье, 9 мая.

"Страна" рассказывает о Радонице, как ее провести, что сегодня можно и нельзя делать, а также публикует открытки.

Радоница - смысл праздника, как его провести, что можно и нельзя делать

Слово "Радоница" образовано от слова "радость". На первый взгляд это может вызвать диссонанс - почему радость в поминальный день?

Радость православных христиан в этот день заключается в том, что их близкие после смерти получили вечную жизнь. В том числе поэтому плакать, горевать и впадать в уныние на Радоницу нельзя. В этот день люди всей семьей посещают кладбище.

Согласно народным поверьям, туда не ходят беременные и не берут с собой маленьких детей. Однако официального запрета нет. Если у женщины есть такое желание или если дома не с кем оставить младенцев, они тоже могут присутствовать.

Накануне принято убирать могилки. Сегодня обычно кладут цветы - живые или искусственные. Оставляют конфеты и печенье, лампадку.

На кладбище следует почтить близких минутой молчания. Вы можете обратиться к своим ушедшим в мир иной близким. Рассказать им, как прошел год вашей жизни. Поблагодарить их, умыть водой их портреты, подержаться рукой за крест или памятник.

До погоста или после рекомендовано посетить службу в храме. Написать записку и поставить свечи за упокой.

Если увидите граждан, которые просят милостыню, ее рекомендовано подать. Ею могут быть монеты или поминальные угощения.

Затем отнесите соседям и знакомым конфеты, пирожки. Попросите их помянуть ваших родственников, назовите их имена и расскажите о них.

Если к вам будут обращаться с такой просьбой, то отказывать тоже нельзя. В ответ следует говорить: "Спаси, Господи", "Царстве небесное", "Пусть земля будет пухом".

Очень важно на Радоницу помолиться. Допускается и своими словами, и так:

По возвращении домой накройте стол. Поминальная трапеза должна быть скромной, состоять из первого и второго блюд. Принято готовь кутью, рыбу, блюда из яйц, холодец, блины, пирожки. Сварите компот или узвар.

Если не знаете, что поставить на стол, то приготовьте те блюда, которые при жизни любили ваши покойные родственники.

Во время поминального обеда запрещается включать веселую музыку, смотреть развлекательные передачи. Вы можете поговорить о жизни ваших умерших близких и друзей, вспомнить о них самое хорошее, посмотреть совместные фотографии.

Пить алкоголь можно, но в умеренных количествах. Предпочтение лучше отдать вину. Обычно в такие дни выпивают по три стопки напитка. Но обязательства такого нет. Можете выпить за упокой души не чокаясь компот.

На Радоницу нельзя громко смеяться, запрещается тяжелая работать по дому и в огороде.

Радоница 2021 - открытки

В связи с тем, что сейчас продолжается пандемия коронавируса, встретиться со всеми и помянуть в широком кругу получится не у всех.

Тем, кто находится далеко от вас, можно отправить траурную открытку. Помните, что вместе с ней лучше всего написать несколько слов от себя - в память о тех, кого с нами нет, но кого мы всегда будем любить и уважать.

По ссылке - расписание всех родительских суббот в 2021 году.