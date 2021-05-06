В ходе обысков у фигурантов дела о похищении главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, который является действующим нарепом от "Слуги народа", правоохранители изъяли около 700 тысяч гривен, которые предназначались для подготовки сборной Украины по гандболу.

Об этом со ссылкой на материалы судебного процесса сообщает издание "Украинские новости".

Суд принял решение арестовать изъятые средства. Адвокат одного из фигурантов обжаловал это решение.

При этом в документах апелляционной жалобы он указал, что в протоколе обыска говорится о предназначении этих денег - часть из них планировалось потратить для организации проведения подготовительных сборов сборной Украины по гандболу , а остальное якобы принадлежит другому человеку и является доходом от хозяйственной деятельности.

Правоохранители в присутствии владельца квартиры из сейфа, который находится в спальне, изъяли 668 600 гривен. Документов, подтверждающих законность происхождения президент Федерации гандбола Андрей Мельник не предоставил.

27 апреля апелляционный суд оставил в силе арест изъятых денежных средств.

Напомним, 25 февраля СБУ заявила о раскрытии дела о похищении Семинского, которое произошло еще в 2012 году. По данным спецслужбы, к совершению преступления экс-министр транспорта Николай Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира. Семинского держали в неволе три года, пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

Семинский еще в 2015 году рассказывал о том, что похищение и покушение на него инициировал его бывший друг и партнер Николай Рудьковский.